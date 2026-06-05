Fabasoft Aktie

Fabasoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407

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Dividende steigt 05.06.2026 10:18:00

Fabasoft-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2025/26 gesteigert

Fabasoft-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2025/26 gesteigert

Das oberösterreichische Softwareunternehmen Fabasoft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis Zuwächse erzielt.

Die Erlöse legten um 3,7 Prozent auf 90 Mio. Euro zu, unterm Strich blieb ein Jahresergebnis von 10,8 Mio. Euro, was einem Plus von 18,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie das börsennotierte Unternehmen am Freitag mitteilte.

CEO Helmut Fallmann betonte, man habe sich "selbst unter herausfordernden geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen" im Markt behaupten und historische Höchstwerte erzielen können.

Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich im Jahresabstand um 17,8 Prozent von 13,3 auf knapp 15,7 Mio. Euro. Die EBIT-Marge stieg damit von 15,3 auf 17,4 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich leicht von 23,1 auf 23,5 Mio. Euro. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war das Geschäft mit wiederkehrenden Erlösen (Recurring Revenues), das um 12,5 Prozent auf knapp 54,9 Mio. Euro zulegte und nun 61,0 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Der Mitarbeiterstand stieg leicht von 494 auf 505 Personen.

Dividende steigt

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 26,5 Mio. Euro - im Branchenvergleich sei die Forschungsquote von 29,4 Prozent sehr hoch, so Fabasoft. Investiert wurde dabei vor allem in den Ausbau des cloudbasierten Ökosystems "Fabasphere" und in nutzerorientierte KI-Anwendungen.

Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung am 8. Juli 2026 eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie vorschlagen. Für das vorangegangene Geschäftsjahr 2024/25 war eine Dividende in Höhe von 0,10 Euro je Aktie ausgeschüttet worden.

Für die Zukunft sieht sich der Konzern durch seine anhaltend hohe Forschungsintensität sowie die solide Vermögens- und Ertragslage für nachhaltiges Wachstum positioniert.

Die Fabasoft-Aktie gewinnt in Wien zeitweise 11,59 Prozent auf 13,00 Euro.

ivn/tsk

APA

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