Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
|Hauptsponsor
|
20.11.2026 14:00:00
Fabasoft-Aktie tiefer: Salzburger Festspiele haben mit Fabasoft einen neuen Hauptsponsor
Die Salzburger Festspiele haben mit dem oberösterreichischen Technologieunternehmen Fabasoft einen neuen Hauptsponsor gewonnen. "Wir freuen uns, dass wir ab dem kommenden Jahr Teil der Festspielfamilie sein dürfen", sagte Helmut Fallmann, CEO des international tätigen Softwareunternehmens, am Freitag bei einem Pressegespräch in Salzburg über die Partnerschaft. Der Vertrag mit Fabasoft läuft bis einschließlich 2029.
Fabasoft baut Partnerschaft mit den Salzburger Festspielen aus
Erste Kontakte zu Fabasoft entstanden vor zwei Jahren. Es sei sofort eine gute Verbindung da gewesen, sagte Lukas Crepaz, der kaufmännische Direktor der Salzburger Festspiele. Aus dem gemeinsamen Verständnis für Exzellenz und die Leidenschaft für Innovation wurde im Sommer 2026 ein erstes Projektsponsoring. Fabasoft unterstützte das Solistinnenkonzert von Yuja Wang.
Danach habe man sich sehr rasch entschieden, diese Partnerschaft auf ein neues Level zu heben, erklärte Fabian Fallmann, Managing Director von Fabasoft. "Wir freuen uns auf mindestens drei Festspielsommer als Hauptsponsor", sagte Helmut Fallmann. Man wolle als erfolgreiches Unternehmen der Gesellschaft etwas zurückgeben. Die Festspiele zu unterstützen, sei Ausdruck dieser gesellschaftlichen Verantwortung. Wie hoch die Summe des Sponsorings ist, wurde nicht bekannt gegeben. Fallmann meinte dazu nur: "Wenn man es sich leisten kann, muss man Hauptsponsor sein."
Salzburger Festspiele erhalten sechsten Hauptsponsor
Das Engagement werde sich für das Unternehmen rechnen, ist er überzeugt: "Die Leidenschaft, die ich für die Musik habe, teilen nahezu alle Führungskräfte von Unternehmen in der Welt", betonte Fallmann. Die Atmosphäre der Salzburger Festspiele sei ein schöner Rahmen für zwanglose Gespräche. Fabasoft wurde 1988 von Helmut Fallmann gegründet und hat seinen Sitz in Linz. Der börsennotierte Fabasoft-Konzern entwickelt Software für digitale Geschäftsprozesse und bietet KI-basierte Wissensmanagementlösungen an.
Neben Audi, Siemens, Würth, der Kühne Stiftung und Rolex ist Fabasoft damit das sechste Unternehmen im Kreis der Hauptsponsoren der Salzburger Festspiele.
Die Fabasoft-Aktie verliert in Wien zeitweise 1,90 Prozent auf 18,10 Euro.
APA
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