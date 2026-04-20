Fabasoft Aktie

Fabasoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407

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20.04.2026 19:40:00

Fabasoft beschließt Aktienrückkauf

Das oberösterreichische Softwareunternehmen Fabasoft hat einen Aktienrückkauf beschlossen. Es sollen Aktien im Wert von maximal zwei Millionen Euro erworben werden, wie das börsennotierte Unternehmen Montagabend mitteilte. Dies entspreche etwa 1,5 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Aktienrückkauf soll voraussichtlich am 22. April 2026 beginnen und längstens bis zum 31. Jänner 2027 laufen.

sag

ISIN AT0000785407 WEB http://www.fabasoft.com/

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