Fabasoft Aktie
WKN: 78540 / ISIN: AT0000785407
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20.04.2026 19:40:00
Fabasoft beschließt Aktienrückkauf
Das oberösterreichische Softwareunternehmen Fabasoft hat einen Aktienrückkauf beschlossen. Es sollen Aktien im Wert von maximal zwei Millionen Euro erworben werden, wie das börsennotierte Unternehmen Montagabend mitteilte. Dies entspreche etwa 1,5 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Aktienrückkauf soll voraussichtlich am 22. April 2026 beginnen und längstens bis zum 31. Jänner 2027 laufen.
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ISIN AT0000785407 WEB http://www.fabasoft.com/
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