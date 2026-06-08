Fabasoft: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fabasoft präsentierte in der am 05.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,090 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 24,0 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,970 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 0,800 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,67 Prozent auf 90,03 Millionen EUR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 86,84 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at