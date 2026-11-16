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16.11.2026 06:31:29
Fabasoft: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Fabasoft hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fabasoft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 EUR in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Fabasoft mit einem Umsatz von insgesamt 26,1 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,30 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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