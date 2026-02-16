Fabasoft veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fabasoft hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,300 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22,9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at