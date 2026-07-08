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08.07.2026 06:31:29
Fabege Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Fabege Registered gab am 06.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Fabege Registered -0,370 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,12 Milliarden SEK, während im Vorjahreszeitraum 980,0 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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