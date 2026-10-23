Fabege Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Fabege Registered äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,23 SEK gegenüber 0,320 SEK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,29 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 48,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 864,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at