Fabege Un: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fabege Un hat am 06.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 USD gegenüber -0,080 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 119,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fabege Un 101,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at