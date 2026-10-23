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23.10.2026 06:31:29
Fabege Un: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Fabege Un hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Fabege Un mit einem Umsatz von insgesamt 133,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 46,65 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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