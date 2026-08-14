Fabrica Communications verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fabrica Communications äußerte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 46,18 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fabrica Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 35,49 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,81 Milliarden JPY gegenüber 2,48 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at