Fabrik in Polen startet 2025: Bosch steckt Milliarde in Wärmepumpen-Werk

Kurz nach der Ampel-Einigung zum Heizungstausch in Deutschland kündigt Bosch eine Wärmepumpenoffensive an. In Polen soll ein neues Werk entstehen. Insgesamt will der Tech-Konzern eine Milliarde bis 2030 in den Wachstumsmarkt investieren.