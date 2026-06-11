Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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11.06.2026 18:36:59
Fabriken arbeiten günstiger: Weniger Mitarbeiter, geringere Kosten - VW meldet Sparerfolge
Mit einem gigantischen Sparprogramm versucht Volkswagen wieder auf Erfolgskurs zu kommen. Bis 2030 sollen 35.000 Stellen wegfallen. Der Abgang von 28.000 Mitarbeitern sei bereits vereinbart. Konzernchef Blume spricht von schon jetzt spürbaren Milliardeneinsparungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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