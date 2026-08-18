Fabrinet Aktie
WKN DE: A0Q2S5 / ISIN: KYG3323L1005
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18.08.2026 14:03:01
Fabrinet, IQIYI, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday’s Pre-Market Session
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