Fabrinet Aktie
WKN DE: A0Q2S5 / ISIN: KYG3323L1005
|
18.08.2026 08:28:58
Fabrinet (FN) Stock Falls Over 7% After Hours: Why Is It Trending?
This article Fabrinet (FN) Stock Falls Over 7% After Hours: Why Is It Trending? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fabrinet
|
16.08.26
|Ausblick: Fabrinet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Fabrinet verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Fabrinet
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fabrinet
|472,30
|-8,36%