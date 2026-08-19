Fabrinet mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fabrinet präsentierte in der am 17.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 3,83 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fabrinet 2,42 USD je Aktie eingenommen.

Fabrinet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 909,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 13,05 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fabrinet 9,17 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Fabrinet im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 35,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,64 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at