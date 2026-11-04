Fabrinet stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fabrinet hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 2,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fabrinet noch ein Gewinn pro Aktie von 2,66 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Fabrinet 1,47 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 978,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at