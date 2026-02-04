Fabrinet stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fabrinet präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 3,11 USD gegenüber 2,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Fabrinet im vergangenen Quartal 1,13 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fabrinet 833,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at