Fabrinet Aktie
WKN DE: A0Q2S5 / ISIN: KYG3323L1005
|
18.08.2026 19:39:42
Fabrinet Stock Falls 20% Despite Strong Q4 Results
(RTTNews) - Fabrinet (FN) shares fell $122.20, or 20.41 percent, to $476.39 on Tuesday, despite the company reporting higher fourth-quarter earnings and revenue.
The stock opened at $513.70 and traded between $474.32 and $520.00 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $272.49 to $748.89. Trading volume reached 1.76 million shares, compared with an average daily volume of 0.95 million shares.
Earnings rose to $139.26 million, or $3.83 per share, from $87.21 million, or $2.42 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $149.08 million, or $4.10 per share. Revenue increased 44.7 percent to $1.316 billion from $909.69 million. For the next quarter, Fabrinet expects revenue of $1.375 billion to $1.425 billion and adjusted earnings per share of $4.10 to $4.25.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fabrinet
|
16.08.26
|Ausblick: Fabrinet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Fabrinet verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Fabrinet
Aktien in diesem Artikel
|Fabrinet
|405,30
|-21,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.