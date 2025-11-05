|
Fabrinet verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fabrinet hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fabrinet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 978,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 804,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
