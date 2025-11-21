Fabryka Farb i Lakierow Sniezka gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fabryka Farb i Lakierow Sniezka hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 3,16 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,74 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Fabryka Farb i Lakierow Sniezka mit einem Umsatz von insgesamt 254,4 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 3,82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at