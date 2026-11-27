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27.11.2026 06:31:29
Fabryka Farb i Lakierow Sniezka: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Fabryka Farb i Lakierow Sniezka hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fabryka Farb i Lakierow Sniezka ein EPS von 3,16 PLN je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 249,0 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 254,4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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