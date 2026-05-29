Fabryka Farb i Lakierow Sniezka vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fabryka Farb i Lakierow Sniezka hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 PLN. Im Vorjahresviertel hatte Fabryka Farb i Lakierow Sniezka 0,840 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 164,8 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,2 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at