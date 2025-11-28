Fabryka Obrabiarek RAFAMET zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fabryka Obrabiarek RAFAMET hat am 26.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,39 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fabryka Obrabiarek RAFAMET ein Ergebnis je Aktie von -1,270 PLN vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,6 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,2 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.at