Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING hat am 27.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING ein EPS von 0,270 PLN je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,56 Prozent auf 73,6 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at