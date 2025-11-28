|
28.11.2025 06:31:28
Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING hat am 27.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING ein EPS von 0,270 PLN je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,56 Prozent auf 73,6 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX etwas höher -- Dow fester -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch der Dow legt zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.