Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,06 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING -0,040 PLN je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 60,3 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 60,8 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at