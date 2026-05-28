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28.05.2026 06:31:29
Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING präsentierte am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,06 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fabryka Sprzetu i Narzedzi Gorniczych FASING -0,040 PLN je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 60,3 Millionen PLN – das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 60,8 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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