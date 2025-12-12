|
12.12.2025 06:31:28
Fabryki Mebli Forte mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fabryki Mebli Forte hat am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 1,40 PLN gegenüber 0,560 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,88 Prozent auf 280,3 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 228,1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!