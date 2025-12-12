Fabryki Mebli Forte mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fabryki Mebli Forte hat am 09.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,40 PLN gegenüber 0,560 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,88 Prozent auf 280,3 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 228,1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at