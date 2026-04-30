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30.04.2026 06:31:29
Fabtech Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fabtech Technologies hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10,00 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 10,45 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,11 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,22 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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