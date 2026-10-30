Fabtech Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fabtech Technologies lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,38 INR gegenüber 6,32 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Fabtech Technologies 920,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,21 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at