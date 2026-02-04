Fabtech Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fabtech Technologies äußerte sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,60 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 4,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,04 Milliarden INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 1,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at