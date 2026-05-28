Facb Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Facb Industries hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,5 Millionen MYR – eine Minderung von 16,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,0 Millionen MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at