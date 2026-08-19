FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Luftfahrtboom
|
19.08.2026 17:54:00
FACC-Aktie bricht dennoch ein: Umsatz und Ergebnis klettern
Getragen werde die positive Entwicklung von einer weltweit anhaltend hohen Nachfrage nach neuen Verkehrsflugzeugen, heißt es in der Mitteilung. Als Entwicklungspartner und Lieferant aller großen internationalen Flugzeug- und Triebwerkshersteller profitiere FACC unmittelbar davon. Auch das 2024 gestartete Effizienzprogramm "CORE" zeige Wirkung.
Neben Umsatz und Ergebnis entwickelten sich auch die Finanzkennzahlen positiv. So habe sich der operative Cashflow gegenüber dem Vorjahr weiter verbessert. Gleichzeitig habe sich die Nettoverschuldung deutlich von 218,7 Mio. auf 182,7 Mio. Euro reduziert.
Konzernumsatz von über 1 Mrd. Euro im Gesamtjahr erwartet
Auf Basis der aktuellen Nachfrage konkretisierte das FACC-Management den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Das Management rechnet demnach mit einem Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent und damit erstmals mit einem Jahresumsatz von über 1 Mrd. Euro. Gleichzeitig soll sich die Profitabilität weiter verbessern. Für das Gesamtjahr werde eine EBIT-Marge zwischen 5,25 und 6,25 Prozent erwartet.
"Die Luftfahrtindustrie steht vor einem Wachstumsschub. Man geht davon aus, dass sich die Zahl der Flugpassagiere in den kommenden zwanzig Jahren mehr als verdoppeln wird", so CEO Robert Machtlinger. "Mit unseren Investitionen in neue Produktinnovationen, Kapazitäten, Automatisierung und neue Technologien schaffen wir die Voraussetzungen, damit FACC in Zukunft einer der weltweit führenden Entwicklungspartner der Luftfahrtindustrie ist."Die FACC-Aktie verlor in Wien schlussendlich 4,53 Prozent auf 16 Euro.
sag/ivn
APA
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