FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
|Verwerfungen belasten
|
12.11.2025 16:14:00
FACC-Aktie dreht deutlich ins Plus: Luftfahrtzulieferer macht in den ersten drei Quartalen mehr Umsatz - EBIT gesunken
Die Luftfahrtindustrie habe ihren langjährigen Wachstumskurs fortgesetzt, dank langfristiger Verträge mit allen großen Herstellern habe die FACC auch im dritten Quartal davon profitiert, hieß es in der Aussendung. Oberste Priorität für den Luftfahrtzulieferer sei weiterhin die Umsetzung des im Herbst 2024 gestarteten Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogrammes. Ziel seien unter anderem mehr Effizienz im operativen Bereich und ein Umbau der Lieferkette um Materialkosten zu senken.
Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand einen Umsatz im Bereich von rund 1 Mrd. Euro, was einem Wachstum von mehr als 10 Prozent entspreche. Das operative Ergebnis (EBIT) soll ebenfalls steigen, die EBIT-Marge soll zwischen 4 und 5 Prozent liegen.
In Wien geht es für die FACC-Aktie nach anfänglichen Verlusten zeitweise 2,92 Prozent auf 9,16 Euro nach oben.
