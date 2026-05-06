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WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2

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CORE 06.05.2026 17:55:00

FACC-Aktie gewinnt letztlich deutlich: Umsatz- und Ergebnissprung im ersten Quartal

FACC-Aktie gewinnt letztlich deutlich: Umsatz- und Ergebnissprung im ersten Quartal

Der börsennotierte oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat im ersten Quartal 2026 eine Steigerung von Ergebnis und Umsatz erzielt.

Das operative Ergebnis (EBIT) wurde mit 9,7 Millionen Euro mehr als verdoppelt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Umsatz legte um 11,8 Prozent auf 258,2 Mio. Euro zu. Das Effizienzsteigerungsprogramm "CORE" zeige Wirkung, Verwerfungen in internationalen Lieferketten sowie hohe Material- und Personalkosten blieben herausfordernd.

Der seit Ende Februar andauernde Konflikt im Iran hätte im ersten Quartal zu einem erhöhten Abstimmungsbedarf mit den weltweiten Kunden geführt, hieß es in einer Aussendung. Abseits davon seien wichtige strategische Entscheidungen getroffen worden. Dazu zähle etwa der Ausbau der Produktionskapazitäten in Oberösterreich mit der Errichtung eines neuen Werks im Investitionsvolumen von rund 120 Mio. Euro.

Die zivile Luftfahrtindustrie bleibt laut FACC

EBIT-Marge verbessert

Die Umsetzung des Effizienzsteigerungsprogramms "CORE" zeige deutliche Fortschritte, hieß es weiter. Die EBIT-Marge verbesserte sich im ersten Quartal von 1,9 auf 3,7 Prozent. "Eine gestärkte Eigenkapitalquote, eine reduzierte Nettoverschuldung sowie ein positiver operativer Cashflow erhöhen die finanzielle Flexibilität und schaffen eine stabile Grundlage für zukünftiges Wachstum", so FACC. Der Personalstand wuchs auf 4.017 Vollzeitäquivalente.

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wurde bestätigt. Trotz punktueller Anpassungen infolge geopolitischer Entwicklungen erwartet FACC weiterhin ein Umsatzwachstum in der Bandbreite von 5 bis 15 Prozent sowie eine weitere EBIT-Verbesserung. Die vergleichsweise breite Prognosespanne spiegle die anhaltend hohe Dynamik und Unsicherheit im globalen Umfeld wider, insbesondere im Zusammenhang mit Entwicklungen im Mittleren Osten, hieß es.

Die FACC-Aktie gewinnt im Wiener Handel schlussendlich 7,90 Prozent auf 14,20 Euro.

rst/cri

(APA)
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Bildquelle: FACC AG,FACC 2016

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