FACC-Aktie profitiert von starken Zahlen: Umsatzrekord in 2025 erzielt
Trotz im internationalen Vergleich hoher Standortkosten in Österreich, die insbesondere durch stark gestiegene Personal- und Energiepreise getrieben waren, verbesserte sich die EBIT-Marge von 3,2 auf 4,3 Prozent. Alle drei Divisionen des Konzerns - Aerostructures, Engines & Nacelles sowie Cabin Interiors - lieferten dabei einen positiven Ergebnisbeitrag, wie es in der Mitteilung heißt. Den kräftigen Anstieg beim operativen Gewinn führte das Management auf das seit Herbst 2024 laufende Effizienzsteigerungsprogramm "CORE" sowie auf positive Effekte durch den neuen Standort in Kroatien zurück.
Stabile Beschäftigung trotz Wachstums
Obwohl der Umsatz kräftig anstieg, blieb der Personalstand im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 3.907 Vollzeitäquivalenten nahezu konstant. Gegenüber dem Jahr davor gab es lediglich ein leichtes Plus von 56 Beschäftigten. Für das Unternehmen unterstreicht dies die erfolgreiche Umsetzung der Effizienzmaßnahmen und eine gestiegene Produktivität innerhalb des Konzerns. Gleichzeitig betonte FACC, weiterhin ein bedeutender Arbeitgeber und Technologietreiber am Standort Österreich bleiben zu wollen.
Für das laufende Geschäftsjahr 2026 rechnet das Management mit einer weiteren Umsatzsteigerung zwischen 5 und 15 Prozent. Wegen der in der zivilen Luftfahrtindustrie weiterhin eingeschränkten Verfügbarkeit von kritischen Flugzeugsystemen, insbesondere von Triebwerken, basiere diese Planung jedoch auf konservativen Annahmen. Die EBIT-Marge soll sich durch die fortschreitende Umsetzung der "CORE"-Maßnahmen und durch zusätzliche Skaleneffekte weiter verbessern. Das endgültige, geprüfte Jahresergebnis wird das Unternehmen am 25. März 2026 veröffentlichen.
Die FACC-Aktie gewann im Handel in Wien schließlich 7,49 Prozent auf 14,06 Euro.
