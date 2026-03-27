FACC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FACC hat am 25.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 286,8 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 241,9 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,460 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,140 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat FACC in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 11,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 984,40 Millionen EUR im Vergleich zu 884,52 Millionen EUR im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,540 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 984,40 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at