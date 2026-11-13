FACC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FACC hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,21 EUR gegenüber -0,020 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,56 Prozent auf 273,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 213,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at