FACC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FACC äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat FACC mit einem Umsatz von insgesamt 268,2 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at