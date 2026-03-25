FACC steigerte 2025 Umsatz auf 984,4 Millionen Euro

Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC hat im Geschäftsjahr 2025 von der wachsenden Luftfahrtbranche profitiert. Das im ATX Prime der Wiener Börse notierte Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 984,4 Mio. Euro mit einer Steigerung von 11,3 Prozent. Beim operativen Ergebnis (EBIT) wurde ein Plus von 49,4 Prozent auf 42,3 Mio. Euro erreicht, bestätigte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung die vorläufigen Zahlen.

Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sei das Effizienzsteigerungsprogramm "CORE", so FACC. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 3,2 auf 4,3 Prozent, trotz anhaltender Verwerfungen in den internationalen Lieferketten und hoher Personal- und Energiekosten am Standort Österreich. Alle Divisionen des Konzerns - Aerostructures, Engines & Nacelles sowie Cabin Interiors - wiesen ein positives Ergebnis auf. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das FACC-Management ein weiteres Umsatzwachstum von 5 bis 15 Prozent.

rst/hel

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