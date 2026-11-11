FACC Aktie
WKN DE: A1147K / ISIN: AT00000FACC2
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11.11.2026 08:09:26
FACC steigerte in neun Monaten Umsatz und operativen Gewinn deutlich
Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14,7 Prozent auf 800 Millionen Euro an. Das operative Ergebnis legte auf 40 Millionen Euro zuWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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