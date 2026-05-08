FACC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FACC hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte FACC 0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,79 Prozent auf 258,2 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 231,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at