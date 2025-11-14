FACC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

FACC präsentierte in der am 12.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,090 EUR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 213,0 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FACC 204,2 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at