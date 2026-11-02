PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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02.11.2026 12:47:00
Face ID beim iPhone 18 Pro und 18 Pro Max: Probleme mit der Blickerkennung
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Apples Face-ID-Sensorik ist beim iPhone 18 Pro und 18 Pro Max unter den Bildschirm gewandert. Das führte zu Beginn offenbar zu Schwierigkeiten.
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