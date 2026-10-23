Facebook A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Facebook A hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 239,37 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Facebook A ein EPS von 58,13 ARS je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96 890,54 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 68 076,12 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at