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01.05.2026 06:31:29
Facebook A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Facebook A gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 616,88 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Facebook A 282,82 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79 849,50 Milliarden ARS – ein Plus von 78,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Facebook A 44 663,78 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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