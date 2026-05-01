Facebook A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Facebook A gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 616,88 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Facebook A 282,82 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 79 849,50 Milliarden ARS – ein Plus von 78,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Facebook A 44 663,78 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at