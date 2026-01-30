Facebook A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Facebook A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Facebook A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 531,76 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 333,98 ARS je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 86 070,75 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 78,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Facebook A einen Umsatz von 48 354,14 Milliarden ARS eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1219,07 ARS. Im Vorjahr waren 910,41 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Facebook A im vergangenen Geschäftsjahr 250 290,59 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 66,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Facebook A 150 629,39 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.at