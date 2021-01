Facebook-Aktie nachbörslich unentschlossen: Gewinn- und Umsatzsteigerung auf Quartals- und Jahresfrist

Facebook wächst in der Corona-Pandemie ungebremst weiter. Das Unternehmen hat im letzten Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 3,88 US-Dollar verbucht, das war deutlich mehr als im Vorjahr (2,56 US-Dollar je Anteilsschein) und lag über den Analystenschätzungen. Experten hatten dem Unternehmen beim EPS zuvor einen Wert von 3,18 US-Dollar zugetraut.

Im abgelaufenen Quartal hat Facebook 28,07 Milliarden US-Dollar umgesetzt, die Analystenprognosen hatten sich auf 26,34 Milliarden US-Dollar belaufen, nach 21,08 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist.

Im Gesamtjahr fuhr Facebook einen Gewinn je Aktie von 10,09 US-Dollar ein bei Erlösen von 85,97 Milliarden US-Dollar. Das lag über den Analystenprognosen, die sich auf 9,42 US-Dollar beim EPS und 84,25 Milliarden US-Dollar bei den Erlösen festgelegt hatten. Im Vorjahr hatte Facebook 70,70 Milliarden US-Dollar umgesetzt und dabei 6,43 US-Dollar je Anteilsschein verdient.

Unsicherheiten voraus?

Auch die Nutzerzahl legte weiter zu. Mindestens einmal im Monat kamen 2,8 Milliarden Nutzer zu Facebook - 60 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Täglich waren es 1,84 Milliarden nach 1,82 Milliarden im Schlussquartal des Vorjahres. Insgesamt griffen 3,3 Milliarden Nutzer monatlich auf mindestens eine App des Facebook-Konzerns wie auch Instagram oder WhatsApp zu.

Facebook sprach dennoch von "bedeutenden Unwägbarkeiten" in der Zukunft. In der Pandemie habe man vom allgemeinen Schub des Online-Geschäfts profitiert. Sollte sich dieser Trend jedoch umkehren, werde das auch das Wachstum von Facebooks Werbeerlösen bremsen. Zudem warnte das Online-Netzwerk bereits, dass es angesichts des rasanten Wachstums in der zweiten Jahreshälfte 2020 im laufenden Jahr absehbar geringere Zuwächse geben werde.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sei die Situation rund um die Datenübermittlung aus der Europäischen Union. Der Europäische Gerichtshof hatte im vergangenen Sommer auch die neue Datenschutzvereinbarung "Privacy Shield" gekippt.

So reagiert die Facebook-Aktie

Die Facebook-Aktie bewegte sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise deutlich tiefer, kann die Verluste aber wettmachen. Inzwischen wird im außerbörslichen Handel ein Aufschlag von 0,83 Prozent auf 274,21 US-Dollar verbucht.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX