Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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12.06.2026 16:24:00
Facebook and Instagram's Friday Outages: What We Know
Users are reporting problems with the Meta social media apps.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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