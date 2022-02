Facebook fährt voll an die Wand, 10-Milliarden-Dollar-Klatsche von Apple

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Wenn eine Aktie binnen kürzester Zeit um 20 Prozent abstürzt, dann muss es wirklich schlechte Nachrichten geben. Die gibt es bei Meta-Platforms, der Facebook-Mutter tatsächlich mehr als genug: Das Wachstum bei den Nutzern ist im Ende Dezember abgelaufenen Quartal endgültig zum Erliegen gekommen, für das laufende Quartal wurde eine Gewinnwarnung herausgegeben und die Apple -Maßnahmen für mehr Privatsphäre werden Facebook in nur einem Jahr Umsatzeinbußen von 10 Milliarden Dollar bescheren.Auch Paypal stürzt abAuch wenn viele Facebook-Probleme hausgemacht sind, so ziehen die vielen schlechten Nachrichten natürlich auch den gesamten Technologiesektor mit nach unten. Zudem hatte Zahlungsdienstleister Paypal einen Tag zuvor schon mit einem sehr schwachen Ausblick die Anleger verschreckt und dir Aktie um über 25 Prozent auf Talfahrt geschickt.Alphabet begeistert und teiltDie Google-Mutter Alphabet hat indes gezeigt, dass es auch anders geht und nicht nur sehr starke Zahlen vorgelegt, sondern auch einen Aktiensplit im Verhältnis 20 für 1 angekündigt. Das trieb die Aktie zeitweise sogar auf ein neues Rekordhoch.Infineon und Siemens HealthineersGute Zahlen gibt es auch aus Deutschland: Sowohl Infineon als auch Siemens Healthineers haben nicht nur mit guten Ergebnissen überzeugt, sondern blicken auch positiv in die Zukunft. Die Reaktion fällt bei beiden aber an der Börse höchst unterschiedlich aus.Zahlenflut – wird alles gut?Wenn Sie wissen wollen, wie die sich die jüngste Zahlenflut auf die Kurse der einzelnen Aktien und auch auf den Gesamtmarkt auswirkt, dann sollten Sie sich die aktuelle TV-Ausgabe von Maydorns Meinung ansehen. Darüber hinaus gibt es aktuelle Einschätzungen zu den Aktien von Square, Amazon, BYD, Tesla und Varta: