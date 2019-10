Facebook lenkt nach Paket gegen Hasskriminalität der Regierung ein

BERLIN (Dow Jones)--Der US-Konzern Facebook hat auf den Druck von Seiten der Bundesregierung reagiert und mehr Unterstützung beim Kampf gegen Hasskriminalität im Netz zugesagt. Das Unternehmen habe mitgeteilt, zukünftig bei Auskunftsersuchen deutscher Behörden "nicht mehr auf den Rechtshilfeweg zu verweisen", erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin am Mittwoch und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Süddeutschen Zeitung. "Wir begrüßen diesen Schritt, denn er kann die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden erleichtern."

Hintergrund ist ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität, das das Bundeskabinett am Mittwoch auf den Weg gebracht hat. Die Vorschläge von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zielen auf eine Verschärfung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes und zwingen Plattformbetreiber zur Mitarbeit. Facebook, Twitter oder Youtube müssen strafbare Posts künftig nicht mehr nur löschen, sondern auch den Ermittlungsbehörden melden. Zudem werden der Beleidigungstatbestand und das Waffenrecht verschärft.

Laut der SZ will Facebook nun seine internen Prozesse zu Auskunftsersuchen ändern. Anfragen, die sich bisher über mehrere Monate hinzogen, sollen in Zukunft innerhalb weniger Tage beantwortet werden. So sollen Facebook-Nutzer, die volksverhetzende Inhalte gepostet, den Holocaust geleugnet oder Hakenkreuze veröffentlicht haben, schneller identifiziert werden. Bisher konnten solche Nutzer darauf hoffen, dass Staatsanwälte ihre tatsächliche Adresse nicht mehr herausfinden, weil Daten bereits veraltet waren, wenn Ermittler Antwort aus den USA bekamen.

Wenn deutsche Ermittler Facebook bisher um die Herausgabe von Nutzerdaten baten, gab der Konzern bisher meist keine direkte Auskunft, sondern verwies laut SZ auf das sogenannte MLAT-Verfahren. MLAT steht für Mutual Legal Assistance Treaty (gegenseitiges Rechtshilfeabkommen), die den internationalen Austausch von Daten in Ermittlungsverfahren regeln.

"Zukünftig werden wir die deutschen Strafverfolgungsbehörden bei Auskunftsersuchen zu Hasskriminalität nicht länger an das internationale Rechtshilfeverfahren MLAT verweisen", erklärte eine Facebook-Sprecherin der Süddeutschen Zeitung. Bei den Daten, die Facebook an Ermittler weitergibt, handelt es sich um sogenannte Bestandsdaten, die verraten, wer hinter einem Account steckt. Dazu zählen E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder IP-Adresse.

October 30, 2019 11:09 ET (15:09 GMT)